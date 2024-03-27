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20:42, 27 марта 2024Ценности

51-летняя София Вергара вышла в свет в корсете с прозрачными вставками

Актриса София Вергара вышла на красную дорожку в откровенном корсете
София Вергара

София Вергара. Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Колумбийская актриса София Вергара пришла на премьеру 19 сезона популярного шоу America's Got Talent в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость вышла в свет в классических широких брюках черного цвета и корсете в тон с имитацией змеиной кожи, прозрачными вставками и без бретелей. При этом звезда продемонстрировала на красной дорожке частично оголенную грудь.

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В качестве аксессуаров актриса выбрала серьги, несколько браслетов и кольца золотого оттенка. Она дополнила свой образ солнцезащитными очками. Кроме того, стилисты сделали Вергаре укладку, а визажисты — макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте София Вергара показала гардероб почти за 100 миллионов рублей. На опубликованных кадрах знаменитость провела журналистов в комнату, где находились многочисленные пары обуви, наряды и сумки, размещенные по цветовой гамме.

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      Екатерина Ештокина
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