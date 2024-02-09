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16:45, 9 февраля 2024Ценности

София Вергара показала гардероб почти за 100 миллионов рублей

Кадр: Architectural Digest / YouTube

Колумбийская актриса София Вергара показала гардероб почти за сто миллионов рублей. Соответствующее интервью публикует издание Architectural Digest на YouTube.

На размещенных кадрах 51-летняя знаменитость провела журналистов в гардеробную, где находились многочисленные пары обуви, наряды и сумки, размещенные по цветовой гамме. В центре был расположен массивный белый стол с аксессуарами в виде вазы с цветами, нескольких фоторамок и зеркала.

По словам звезды, в этой комнате она любит проводить время больше всего. «Я здесь буквально живу!» — призналась она.

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По данным Daily Mail, в общей сумме стоимость предметов гардероба Вергары составляет один миллион долларов (90,5 миллиона рублей).

В январе Вергара снялась топлес в кино. На размещенных кадрах знаменитость позировала в наполненной водой ванне, демонстрируя обнаженное тело.

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      Екатерина Ештокина
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