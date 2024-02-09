София Вергара показала гардероб почти за 100 миллионов рублей

Колумбийская актриса София Вергара показала гардероб почти за сто миллионов рублей. Соответствующее интервью публикует издание Architectural Digest на YouTube.

На размещенных кадрах 51-летняя знаменитость провела журналистов в гардеробную, где находились многочисленные пары обуви, наряды и сумки, размещенные по цветовой гамме. В центре был расположен массивный белый стол с аксессуарами в виде вазы с цветами, нескольких фоторамок и зеркала.

По словам звезды, в этой комнате она любит проводить время больше всего. «Я здесь буквально живу!» — призналась она.

По данным Daily Mail, в общей сумме стоимость предметов гардероба Вергары составляет один миллион долларов (90,5 миллиона рублей).

В январе Вергара снялась топлес в кино. На размещенных кадрах знаменитость позировала в наполненной водой ванне, демонстрируя обнаженное тело.