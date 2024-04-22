Сосо Павлиашвили высказался о включении песен SHAMAN в школьную программу

Сосо Павлиашвили поддержал идею включить песни SHAMAN в школьную программу

Певец Сосо Павлиашвили высказался об идее включить в школьную программу песни исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Олега Газманова. Слова артиста приводит KP.RU.

Исполнитель поддержал изучение композиций указанных исполнителей на уроках музыки. «Дети пусть слушают хорошую, душевную музыку параллельно тому, что играет у них в наушниках», — заявил он.

Павлиашвили подчеркнул, что существует много других хороших песен, которые стоило бы проходить в школах. Он также отметил, что его композиции «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони» часто используют на мероприятиях в образовательных учреждениях.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал обновить рабочую программу по предмету «Музыка», добавив в курс патриотические песни современных исполнителей SHAMAN, Газманова и Николая Расторгуева. Соответствующее предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову.