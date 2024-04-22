Стало известно о давлении на Грецию и Испанию из-за Украины

FT: ЕС и НАТО требуют от Греции и Испании системы ПВО для Украины

Страны Европейского союза (ЕС) и НАТО вынуждают Грецию и Испанию поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно Financial Times.

«Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО, которые требуют предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, поскольку Киев готовится потребовать больше помощи на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС», — утверждается в публикации.

По данным издания, лидерам Греции и Испании было сказано, что их потребности в таких системах ПВО, как Patriot и С-300, «не так велики, как у Украины, и что они не сталкиваются с непосредственной угрозой». В публикации приводятся слова анонимного европейского дипломата, заявившего, что «есть страны, которые не нуждаются в системах ПВО в ближайшее время», и что подобным государствам «предлагается решить, что они могут выделить».

Ранее во Франции сообщили, что европейские страны не хотят отправлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot из собственных запасов.