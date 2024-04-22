Во Франции отметили нежелание Европы отправлять Украине ЗРК Patriot

Le Monde: европейские страны не намерены отправлять Украине ЗРК Patriot

Европейские государства не изъявляют желания отправлять Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из собственных запасов, сообщает французская газета Le Monde.

«Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша не намерены поставлять свои системы противовоздушной обороны (ПВО) на линию фронта», — сказано в статье.

Отмечается, что Польша боится передавать Киеву средства ПВО, поскольку находится рядом с Россией и Белоруссией.

Ранее стало известно, что российские истребители Су-35 очень сложно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы самолета.