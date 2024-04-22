Член СПЧ Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием

Эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов заявил, что Украина готовится к контрнаступлению. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Ионов уточнил, что Украина готовится к контрнаступлению с помощью нового оружия, которое страны Европы хотят передать Киеву в рамках нового пакета поддержки. Он отметил, что вопрос эскалации кризиса уже остался позади.

«Сейчас идет последнее приготовление к мобилизации на Украине. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал», — подчеркнул член СПЧ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild о планах контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они включают в себя разрушение Крымского моста.