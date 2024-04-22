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15:54, 22 апреля 2024Силовые структуры

Суд арестовал второго фигуранта дела о расправе над байкером в Москве

В Москве суд арестовал на 2 месяца второго фигуранта по делу об убийстве байкера

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нахида Гусейнова — второго фигуранта по делу о расправе над байкером из-за парковки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гусейнов пробудет под стражей два месяца, до 18 июня. Его обвиняют в пособничестве в расправе. Мужчина не признал вину, заявил, что ничего не знал, и попросил отклонить ходатайство об аресте.

По словам адвоката Гусейнова, в действиях его подзащитного можно усмотреть только укрывательство преступления, так как тот оказался на месте уже после совершения преступления.

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      Илона Палей
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