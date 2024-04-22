Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:48, 22 апреля 2024Из жизни

Учительница потеряла работу из-за танца для TikTok

В Великобритании учительница научила детей танцу из TikTok и потеряла работу

Фото: Amanda Vick / Unsplash

Учительница начальной школы из Великобритании потеряла работу из-за того, что научила девятилетних школьников танцу из TikTok. Об этом сообщает Daily Mail.

Джорджия Роджерс работала в начальной школе в городе Грантем, графство Линкольншир, с 2019 года. В последний день семестра в июле 2021 года ученики пятого класса захотели показать учительнице танец из TikTok. Она заинтересовалась и предложила научить детей движениям, так как раньше преподавала танцы. Готовую танцевальную связку учительница записала на видео.

Отмечается, что ролик не был загружен ни в одну социальную сеть, однако произошедшее вызвало беспокойство руководства школы. Администрация заявила, что приложение TikTok доступно только для пользователей старше 13 лет, и Роджерс была обязана сообщить, что им пользуются девятилетние пятиклассники. Руководству школы также стало известно, что учительница отправляла «граничащие с непрофессионализмом» сообщения одной из школьниц и ее матери. Однако, как позже выяснилось в суде, инициатива в общении исходила от ученицы и ее матери.

Материалы по теме:
«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс» Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
«Имеем право на купальники, пирсинг и, прости господи, секс»Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
30 марта 2019
«Мы все — подопытные крысы» Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
«Мы все — подопытные крысы»Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
11 октября 2021

Несмотря на это администрация приняла решение уволить Роджерс. Учительница подала в суд за несправедливое увольнение и дискриминацию по признаку инвалидности, утверждая, что страдала от посттравматического стрессового расстройства. Однако ее претензии были отклонены. В суде заявили, что Роджерс совершила «ряд поступков, которые вместе создают большую тревожную картину».

Ранее сообщалось, что в Индии три ученика 11-го класса средней школы захотели избавиться от нелюбимой учительницы и ложно обвинили ее в сексуальных домогательствах. После того как школьникам позвонил следователь, они сознались в подлоге.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Полиция проверила инцидент на месте задержания главы МЧС Чечни. Нарушитель бил силовиков и угрожал им

      Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера в Москве

      Ведомствам в Германии порекомендовали избегать контактов с Россией

      Оценено влияние изменения климата на расходы россиян

      Дуда высказался о размещении ядерного оружия в Польше

      Магнитогорский «Металлург» оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

      В аэропорту Кишинева задержали вернувшихся из Москвы политиков

      Стало известно об освобождении Очеретино российской армией

      Бросившую новорожденную дочь в лесу женщину осудили через 40 лет

      В Киеве указали на настоящую цель выделения денег США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше