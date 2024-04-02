Три школьника обвинили учительницу в домогательствах и испугались

В Индии ученики ложно обвинили в домогательствах нелюбимую учительницу

В Индии три ученика 11 класса средней школы захотели избавиться от нелюбимой учительницы и ложно обвинили ее в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 21 марта в городе Ревари, штат Харьяна. Подростки подали на учительницу официальную жалобу в администрацию школы. Они заявили, что женщина «заставляла их смотреть порнографические фильмы и добивалась физической близости с ними».

Руководство учебного заведения тут же перенаправило жалобу в полицию. После того как школьникам позвонил следователь, они тут же сознались в подлоге. «Они думали, что дело рассмотрит школьный комитет и уволит учительницу. Когда они узнали, что делом занимается полиция, то испугались», — рассказал детектив Паван Кумар.

Выяснилось, что преподавательница раздражала школьников, так как заставляла их ходить на занятия по оказанию первой помощи, а также «была строгой и часто ругала их».

В феврале 2023 года сообщалось, что в США бывшая учительница из штата Вирджиния выиграла дело против шерифа округа Лаудун и его заместителя, которые ложно обвинили ее в совращении 17-летнего школьника. Суд присяжных вынес вердикт в пользу Кимберли Винтерс после всего пяти дней разбирательств.

