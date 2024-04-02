Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:59, 2 апреля 2024Из жизни

Три школьника обвинили учительницу в домогательствах и испугались

В Индии ученики ложно обвинили в домогательствах нелюбимую учительницу

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Индии три ученика 11 класса средней школы захотели избавиться от нелюбимой учительницы и ложно обвинили ее в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 21 марта в городе Ревари, штат Харьяна. Подростки подали на учительницу официальную жалобу в администрацию школы. Они заявили, что женщина «заставляла их смотреть порнографические фильмы и добивалась физической близости с ними».

Руководство учебного заведения тут же перенаправило жалобу в полицию. После того как школьникам позвонил следователь, они тут же сознались в подлоге. «Они думали, что дело рассмотрит школьный комитет и уволит учительницу. Когда они узнали, что делом занимается полиция, то испугались», — рассказал детектив Паван Кумар.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Выяснилось, что преподавательница раздражала школьников, так как заставляла их ходить на занятия по оказанию первой помощи, а также «была строгой и часто ругала их».

В феврале 2023 года сообщалось, что в США бывшая учительница из штата Вирджиния выиграла дело против шерифа округа Лаудун и его заместителя, которые ложно обвинили ее в совращении 17-летнего школьника. Суд присяжных вынес вердикт в пользу Кимберли Винтерс после всего пяти дней разбирательств.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье заявило о нашествии «азовцев» в Харьков

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Мексиканский режиссер получил гражданство России

      Разработчик российского софта «МойОфис» стал убыточным

      В США предупредили об угрозе войны из-за удара Израиля по консульству Ирана

      КНДР запустила баллистическую ракету

      Три школьника обвинили учительницу в домогательствах и испугались

      Изменяющая любимому мужу на протяжении 14 лет женщина объяснила свое поведение

      В Липецкой области отменили воздушную опасность

      В Эстонии таксист отказался везти женщину со словами «не обслуживаю русских»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше