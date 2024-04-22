Украина получит средства ПВО малой дальности от Латвии

Глава Минобороны Латвии Спрудс: Украина получит средства ПВО малой дальности

Латвия присоединится к работе коалиции по поставке Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Минобороны страны Андрис Спрудс, передает РИА Новости.

«Латвия тоже внесет свой вклад активами ПВО», — сказал он. По его словам, у республики нет систем Patriot. Спрудс отметил, что речь идет о более широком спектре средств ПВО, поэтому Латвия может передать Киеву установки малой дальности.

Кроме того, министр обороны подчеркнул, что латвийская сторона принимает активное участие в коалиции дронов и снарядов для Украины. Помимо этого, в Латвии в прошлом году были подготовлены более четырех тысяч украинских военных.

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Борис Писториус написали открытое письмо странам-участницам НАТО с призывом приступить к немедленным действиям по укреплению системы ПВО Украины. Они предложили создать новую коалицию по поставке Украине систем Patriot, Iris-T, Skynex.