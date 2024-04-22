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13:12, 22 апреля 2024Мир

В Кремле оценили влияние помощи США Украине на ситуацию на фронте

Песков: новая помощь США Украине не изменит ситуацию на фронте

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Одобрение выделения помощи Украине Конгрессом США не изменит ситуацию на фронте. Влияние нового пакета американской помощи оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя», — заверил он.

По словам Пескова, Российская армия улучшает свои позиции, динамика специальной военной операции «абсолютно понятна». Он подчеркнул, что очередная помощь приведет лишь «к новым жертвам среди украинцев».

Ранее в Кремле пообещали ответить на инициативу США по конфискации российских активов. Москва считает американский законопроект незаконным и заверяет, что он станет предметом судебных разбирательств.

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      Виктория Кондратьева
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