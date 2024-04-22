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12:29, 22 апреля 2024Мир

В Кремле пообещали ответить США на инициативу об изъятии активов России

Песков: инициатива США об изъятии активов РФ станет предметом судебных исков

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Инициатива США об изъятии замороженных российских активов станет предметом судебных исков. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Москва пообещала ответить на законопроект США об изъятии активов России. По словам Пескова, этот законопроект демонстрирует слом всех основ экономической системы и является незаконным, поскольку предполагает посягательство на частную собственность.

«Это ни в коем случае нельзя воспринимать как законные действия — они противозаконны. И, соответственно, будут предметом ответных действий и предметом судебных разбирательств», — заключил он.

Ранее политический эксперт Владимир Джаралла выразил мнение, что конфискация российских активов изменила мировую финансовую ситуацию. Он подчеркнул, что США своими действиями перешли рубеж и теперь некоторые страны поймут необходимость создания альтернативных механизмов для сохранения средств.

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      Виктория Кондратьева
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