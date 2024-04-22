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09:41, 22 апреля 2024Россия

В Москве няню коррекционного детсада обвинили в избиении шестилетнего ребенка

Shot: няню коррекционного детсада в Москве обвинили в избиении ребенка

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Няню из коррекционного детского сада в Москве обвинили в избиении шестилетнего мальчика. Об этом сообщила мать пострадавшего ребенка, ее слова приводит Telegram-канал Shot.

По словам женщины, 18 апреля она пришла забирать сына из сада № 1708 на улице Крупской и увидела у него кровоподтек под глазом. Мальчик находится в образовательном учреждении с понедельника по пятницу, рассказала россиянка, добавив, что ее сын болен аутизмом и не разговаривает.

Сначала, как вспоминает мать мальчика, никто из работников образовательного учреждения не ответил ей на вопрос, откуда у шестилетнего ребенка на лице синяки. Затем ей сказали, что гематома появилась после удара о стул.

Женщина не верит в версию работников детсада и подозревает няню, которая пришла работать в детсад недавно и присматривает за детьми ночью. По ее утверждению, синяки на теле сына после посещения детсада она замечала и до этого. После разговоров с другими родителями россиянка выяснила, что их дети тоже приходят домой со следами побоев. Она обратилась с заявлением в полицию.

Ранее воспитательницу детского сада №20 в Нижнем Тагиле обвинили в избиении воспитанников-инвалидов. Одна из женщин, чей семилетний сын не разговаривает из-за особенностей развития, подала в суд на воспитательницу.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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