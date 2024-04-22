В России отменили обнуление повышенной ставки страхования вкладов

Банки начнут платить действовавшую до 2022 года допставку страхования вкладов

Размер повышенной дополнительной ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками в Фонд обязательного страхования вкладов, с III квартала 2024 года составит 300 процентов базовой ставки, решил совет директоров российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Таким образом, будет отменена нулевая ставка, применявшаяся в РФ. Решение об обнулении показателя АСВ приняло в феврале 2022 года ради улучшения возможностей банков по управлению ликвидностью. В дальнейшем срок действия этой меры несколько раз продлевался. В последний раз это произошло в декабре прошлого года.

Указанный дополнительный взнос должны уплачивать банки, завышающие ставки не менее чем на три процентных пункта по сравнению со среднерыночным уровнем, а также кредитные организации с неустойчивым финансовым положением. Размер самой базовой ставки взносов с III квартала 2021 года составляет 0,12 процента

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что для российских банков, ведущих более рискованную политику, будет предусмотрена повышенная ставка отчислений в Фонд страхования вкладов. По ее словам, после введения такой дифференциации надзорный рейтинг регулятора будет состоять из количественной оценки, учитывающей финансовые показатели, и из оценки качества управления банком. От уровня показателя и будет зависеть размер страховых взносов кредитных организаций.