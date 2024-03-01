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14:49, 1 марта 2024Экономика

На фоне отзыва лицензии у Киви Банка ЦБ изменит правила

Набиуллина: для ведущих рискованную политику банков увеличат страховые взносы

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Для российских банков, ведущих более рискованную политику, будет предусмотрена повышенная ставка отчислений в Фонд страхования вкладов, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы планируем ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов. Банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику, и пример Киви-банка здесь показателен», — заявила руководитель Центробанка.

По ее словам, надзорный рейтинг регулятора будет состоять из количественной оценки, учитывающей финансовые показатели, и из оценки качества управления банком. От уровня показателя и будет зависеть размер страховых взносов кредитных организаций. Как объяснила Набиуллина, цель измененных правил, внедрение которых намечено на 2026 год, состоит в том, чтобы агрессивное поведение на рынке стало для банков невыгодным и они несли материальную ответственность за повышенный риск для кредиторов и вкладчиков.

Лицензия на осуществление банковских операций у входящего в российский топ-100 Киви Банка была отозвана 21 февраля. В ЦБ РФ объяснили, что кредитная организация, в частности, систематически не исполняла требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. За последний год Банк России пять раз применял к ней ограничительные меры. В том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

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      Дмитрий Воронин
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