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08:46, 22 апреля 2024Экономика

В России подорожал шашлычный набор

«Известия»: мясо, мангал, уголь и шампура стали дороже на 11 %

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Со стартом сезона пикников в России подорожал так называемый шашлычный набор. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД».

В набор входит непосредственно само мясо, комплект шампуров, уголь, мангал и средство для розжига. По сравнению с апрелем прошлого года средний чек оказался на 11 процентов выше. А в целом, отметили аналитики, общий объем продаж оказался ниже на 31 процент год к году. Это связывают с не очень подходящей для пикников погодой в начале этого апреля.

Кроме того, в этом году Пасха выпадает на 5 мая. Так что первые майские праздники, когда россияне традиционно выбираются на шашлыки, в этот раз выпадает на Великий пост.

Ранее эндокринолог, и диетолог Инна Мисникова предупреждала, что у красного мяса много полезных свойств, однако чрезмерное употребление этого продукта ведет к разнообразным негативным последствиям: от диабета второго типа до рака и неврологических нарушений.

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      Платон Щукин
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