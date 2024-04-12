Россиян предупредили о последствиях слишком частого употребления мяса

Диетолог Мисникова: частое употребление мяса ведет к ожирению и диабету

У красного мяса много полезных свойств, однако чрезмерное употребление этого продукта ведет к разнообразным негативным последствиям: от диабета второго типа до рака и неврологических нарушений. Об этом рассказала эндокринолог, диетолог Инна Мисникова в своем Telegram-канале.

Врач объяснила, что в мясе, как и в других продуктах животного происхождения, содержится много животных жиров и белков. Если употреблять их слишком часто, количество полезных кишечных бактерий постепенно уменьшается, а число вредных увеличивается. «Дисбаланс микробных популяций, называемый "дисбиозом", связан с широким спектром заболеваний, включая неврологические расстройства, воспалительные заболевания кишечника, рак, сахарный диабет второго типа и ожирение», — предупредила Мисникова.

Кроме того, по словам врача, дисбактериоз может спровоцировать изменения перистальтики кишечника, что вызывает боли в животе, вздутие и изменения в стуле. С другой стороны, диеты, богатые растительными белками и Омега-3, такие как средиземноморская диета, приводят к значительному увеличению количества полезных противовоспалительных бактерий», — заявила Мисникова.

Чтобы поддержать здоровье кишечника, диетолог посоветовала есть меньше красного мяса и сливочного масла, а также увеличить потребление круп, бобовых, орехов и продуктов с высоким содержанием Омега-3.

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