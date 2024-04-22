В российском аэропорту у пассажирки нашли два наградных нацистских креста

В Пулково у авиапассажирки нашли два наградных нацистских креста

У авиапассажирки в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге таможенники нашли два наградных нацистских креста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

По данным ведомства, их заметили при сканировании рюкзака женщины, влетавшей в одну из европейских стран. Кроме нацистских крестов, у нее нашли политическую и историческую литературу, противогаз гражданский ГП-5 и книги, предположительно экстремистского содержания.

Все вещи отправлены на экспертизу. По ее результатам решится вопрос о привлечении гражданки к уголовной и административной ответственности.

Ранее стало известно, что в Смоленской области таможенники нашли лобстеров, сельдь и устриц в фуре с мебелью.