В российском регионе таможенники пресекли контрабанду морских деликатесов

Смоленские таможенники нашли в фуре 700 килограммов лобстеров, устриц и сельди

В Смоленской области таможенники нашли лобстеры, сельдь и устрицы в фуре с мебелью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, машина ехала из Белоруссии. Ее остановила мобильная группа в районе населенного пункта Красная Горка. Внутри сотрудники нашли среди офисной мебели ящики с 637 килограммами устриц, 16 килограммами лобстеров и 23 килограммами сельди. Однако документов на морские деликатесы у водителя не было.

Возбуждено дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов. Теперь перевозчику грозит до пяти лет колонии.

Ранее в Амурской области таможенники пресекли контрабанду трепанга на 1,5 миллиона рублей. Это крупнейшая за полвека партия.