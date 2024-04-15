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17:18, 15 апреля 2024Силовые структуры

Китаец попытался вывезти из России крупнейшую за полвека партию трепанга

ФТС: в Приамурье пресекли контрабанду крупнейшей за полвека партии трепанга

Фото: harum.koh / Wikimedia

В Амурской области таможенники пресекли контрабанду трепанга на 1,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, в багаже пассажира рейсового теплохода нашли 40 килограммов дикого сушеного морского огурца. Это крупнейшая за полвека партия, отметили в ФТС. Выяснилось, что ее пытался вывезти в Хэйхе 47-летний гражданин Китая. Он признался, что планировал изготавливать из трепанга лекарства.

Дикий трепанг запрещен к вывозу за границу. Вывозить можно только до пяти килограммов культивированного в заводской упаковке и при наличии чека. Возбуждено уголовное дело, китайца поместили под домашний арест. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Ранее в Приморском крае таможенники задержали 54-летнего мужчину, который пытался вывезти из страны в Китай зубы кашалота.

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      Екатерина Кашурникова
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