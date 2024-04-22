В российском регионе решили увековечить подвиг экипажа танка «Алеша»

В Приморье изображения героев СВО появятся на школьных тетрадях

В Приморском крае изображения участников специальной военной операции (СВО) появятся на школьных тетрадях. Таким образом в регионе решили увековечить подвиг бойцов, сообщила вице-губернатор Приморья Вера Щербина в соцсети «ВКонтакте».

Щербина опубликовала обложку тетради, на которой изображен командир, наводчик и механик-водитель танка «Алеша» — всем членам экипажа было присвоено звание Героя России за уничтожение бронетехники противника.

Вице-губернатор заявила, что танкисты с «Алеши» являются вдохновляющих примером мужества и сообщила, что тетради планируют закупить к новому учебному году.

В ходе одного боя в зоне СВО танк «Алеша» уничтожил два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров «MaxxPro». После этого экипаж танка еще 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, а также эвакуировал поврежденный российский танк. В конце августа 2023 года с членами экипажа боевой машины встретился президент России Владимир Путин.