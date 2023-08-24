Путин начал встречу с экипажем танка «Алеша»

Путин начал встречу в Кремле с экипажем разгромившего колонну ВСУ танка «Алеша»

Президент России Владимир Путин в Кремле начал встречу с экипажем танка «Алеша», разгромившим колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алеша". Подробности последуют», — написал журналист.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в Курске вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Он подчеркнул, что экипаж подбил бронетехнику противника и спас своих товарищей, танк которых оказался подбит.

Уточняется, что в результате действий российского экипажа были уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров MaxxPro. После этого экипаж танка еще 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, а также эвакуировал поврежденный российский танк.