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21:11, 23 августа 2023Россия

Путин отметил удостоенный госнаграды танковый экипаж

Президент РФ Путин: танковый экипаж подбил противника и спас своих товарищей

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин отметил танковый экипаж, удостоенный государственной награды. Он подчеркнул, что экипаж подбил противника и спас своих товарищей. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также отметил, что гордится российскими военнослужащими. Он добавил, что герои специальной военной операции (СВО) достойны славы участников Курской битвы.

Ранее сообщалось, что экипаж российского танка «Алеша», разгромивший колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, представлен к званию Героев России. В результате действий российского экипажа были уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортёров «MaxxPro». После этого экипаж танка еще 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения. Они также эвакуировали поврежденный российский танк.

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    Марина Совина
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