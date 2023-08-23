Путин отметил удостоенный госнаграды танковый экипаж

Президент РФ Путин: танковый экипаж подбил противника и спас своих товарищей

Президент России Владимир Путин отметил танковый экипаж, удостоенный государственной награды. Он подчеркнул, что экипаж подбил противника и спас своих товарищей. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также отметил, что гордится российскими военнослужащими. Он добавил, что герои специальной военной операции (СВО) достойны славы участников Курской битвы.

Ранее сообщалось, что экипаж российского танка «Алеша», разгромивший колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, представлен к званию Героев России. В результате действий российского экипажа были уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортёров «MaxxPro». После этого экипаж танка еще 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения. Они также эвакуировали поврежденный российский танк.