В российском регионе затопило дома после ливней

В Ингушетии после ливней затопило частные дома и участки

Частные дома и участки затопило в селе Верхние Ачалуки в Ингушетии из-за осадков, сообщает ТАСС.

В правительстве региона объяснили, что затопление на улице Ломоносова произошло из-за переполнения осадками построенной в 2022 году дамбы. Там также заявили, что ночью на 22 апреля городским службам не удалось осмотреть все затопленные участки. Планируется, что специалисты выдвинутся на место происшествия позднее — они смогут принять меры по предотвращению подобных случаев.

Синоптики прогнозировали в ряде регионов Северного Кавказа 19 и 21 апреля дождь с градом и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее стало известно, что расчет размера компенсаций пострадавшим от паводка в Орске Оренбургской области будет происходить по рыночной стоимости квадратного метра. После схода воды специальная созданная властями комиссия, состоящая из нескольких групп, начнет совершать обход по жилым домам и оценивать нанесенный урон.