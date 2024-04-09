Стало известно о расчете компенсации за наводнение в Оренбургской области

Мэр Орска: ущерб после наводнения будет возмещаться по рыночной цене «квадрата»

Расчет размера компенсаций пострадавшим от паводка в Орске Оренбургской области на ремонт жилья или строительство нового будет производиться по рыночной стоимости квадратного метра. Об этом заявил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала РБК.

По его словам, созданная властями комиссия, состоящая из нескольких групп, будет после схода воды ходить по жилым домам и оценивать нанесенный урон. «Комиссия будет оценивать ущерб, и по рыночной цене строительства одного квадратного метра будет возмещаться ущерб», — сообщил градоначальник.

Днем ранее Козупица рассказал, что семьи, пострадавшие от паводка в Орске после прорыва дамбы 5 апреля, получат выплаты в размере 100 тысяч рублей. Всего в Оренбургской области затопленными остаются 10,3 тысячи жилых домов и 12,8 тысячи приусадебных участков.