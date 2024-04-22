В российском регионе завели дело после ухода из жизни двух школьниц в бане

В Саратовской области следователи завели дело после смерти школьниц в бане

В Саратовской области следователи завели уголовное дело после ухода из жизни двух школьниц в бане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, 21 апреля две 14-летние девочки решили попариться в бане на улице Советской села Ивановка Базарно-Карабулаксого района. Однако кто-то перекрыл дымоход шиберной задвижкой, из-за чего произошло скопление окиси углерода в помещении.

Ранее Тушинский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно аспиранта химического вуза, который принес домой гранату Ф-1.