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17:09, 22 апреля 2024Мир

В США допустили применение Вашингтоном ядерного оружия на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: США могут применить ядерное оружие на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США в 2024 году могут пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Киева накануне выборов американского президента. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Dialogue works выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Кто дает советы Байдену, скажут: господин президент, единственное, что нам остается, — это применить ядерное оружие малой мощности», — сказал эксперт, добавив, что военное поражение Украины не позволит переизбраться действующему президенту США Джо Байдену.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие.

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      Виктория Кондратьева
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