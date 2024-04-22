В США допустили применение Вашингтоном ядерного оружия на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: США могут применить ядерное оружие на Украине

США в 2024 году могут пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Киева накануне выборов американского президента. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Dialogue works выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Кто дает советы Байдену, скажут: господин президент, единственное, что нам остается, — это применить ядерное оружие малой мощности», — сказал эксперт, добавив, что военное поражение Украины не позволит переизбраться действующему президенту США Джо Байдену.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие.