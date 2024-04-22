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10:16, 22 апреля 2024Ценности

Виктория Боня показала видео в полупрозрачном топе без бюстгальтера

Виктория Боня

Виктория Боня. Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня сняла видео в откровенном образе и показала его фанатам. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» позировала перед камерой в белом полупрозрачном топе. При этом она отказалась от бюстгальтера, и наряд подчеркнул особенности ее тела. Также знаменитость надела черную кожаную куртку и джинсовую юбку с широким ремнем.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Лиф можно было надеть? Ужас», «Все-таки грудь надо закрывать», «Как я рада, что живу в то время, когда неприкрытые лифом соски под одеждой — это нормально», «Со школьных времен ждала этой эпохи», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее Боня также показала фигуру в купальнике и раскрыла свой вес.

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      Карина Черных
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