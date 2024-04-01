Боня показала фигуру в бикини и раскрыла свой вес

Блогерша Виктория Боня показала фигуру в бикини при весе 59 килограммов

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру в купальнике и раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» позировала перед камерой в желтом бикини. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками и V-образные трусы с заниженной талией и подчеркивал фигуру знаменитости.

Инфлюэнсерша заявила, что в данный момент ее вес составляет 59 килограммов при росте 170 сантиметров. При этом она сообщила подписчикам, что решила устроить себе детокс-программу. Так, в первый день, в рамках указанной диеты полностью исключалась еда, которая заменялась обильным питьем. «Сорбенты, магнезия, овес. Это моя пища на весь день», — указала блогерша.

В марте Виктория Боня также раскрыла нестандартный способ похудения и была раскритикована в сети. Она отметила, что сбрасывает вес посредством специальных капельниц.