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18:17, 6 марта 2024Ценности

Боню раскритиковали в сети за нестандартный способ похудения

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскрыла нестандартный способ похудения и была раскритикована в сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала в ярко-розовом топе на широких бретелях и в черных лосинах. При этом она продемонстрировала частично оголенный живот. По словам Бони, для того, чтобы сбросить лишние килограммы, она прибегает к специальным капельницам.

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Фанаты оценили рекомендацию звезды в комментариях под постом. «Как ты думаешь, мир глуп, если верит в такое?», «Что только не сделаешь за деньги», «Девочки, не нужно никаких уколов и капельниц, не слушайте блогеров», «Девочки, будьте осторожны, там много противопоказаний. Врачи не советуют делать укол даже тем, у кого обычная миома», «Что за бред. Ради рекламы уже на все готовы», — возмутились они.

В феврале Виктория Боня показала фигуру в нижнем белье. Знаменитость позировала перед зеркалом в джинсах с завышенной талией и телесном бюстгальтере без косточек.

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      Екатерина Ештокина
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