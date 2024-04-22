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18:21, 22 апреля 2024Бывший СССР

Литовских студентов обучат управлению боевыми БПЛА

В Литве решили обучать студентов колледжа управлению БПЛА для развития обороны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Один из колледжей Литвы будет обучать своих студентов изготовлению и управлению дронами. Об этом сообщил директор Вильнюсской коллегии по технологиям и дизайну Роландас Виткунас, передает ТАСС.

«Во-первых, использование беспилотных аппаратов ширится не только в военной, но и в гражданской сфере. Во-вторых, это продиктовано геополитической обстановкой и соображениями развития оборонных систем», — заявил Роландас Виткунас.

Он также отметил, что новая образовательная программа охватывает как хозяйственный сегмент использования беспилотников, так и их военное применение.

Ранее в Литве заявили о начале крупнейших военных учений. Как отметили Вооруженные силы (ВС) Литвы, также будут проводиться крупные мобилизационные учения. Повестки на службу получили более десяти тысяч военных.

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      Илья Таксюр
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