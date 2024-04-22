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10:17, 22 апреля 2024Бывший СССР

В Литве заявили о начале крупнейших военных учений

ВС Литвы сообщили о начале крупнейших военных учений

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве начались крупнейшие военные учения «Перкуно гряусмас 2024» («Гром Перкунаса 2024»). Об этом сообщило командование литовской армии.

Уточняется, что военные и госучреждения будут отрабатывать переход от мирного времени к военному. Как отметили Вооруженные силы (ВС) Литвы, также будут проводиться крупные мобилизационные учения. Повестки на службу получили более десяти тысяч военных.

Национальные учения продлятся до 10 мая. Кроме того, в литовской армии объяснили, что целью тренировок является координация действий ВС Литвы и госорганов.

21 апреля в Литве начались совместные с Польшей полевые учения Brave Griffin 24/II по обороне Сувалкского коридора. Как сообщалось, в них участвовали союзники из США и Португалии. Кроме того, во время учений планировалось использование авиационного элемента.

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      Кристина Есикова
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