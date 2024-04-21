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21:14, 21 апреля 2024Бывший СССР

В Литве начались учения по обороне Сувалкского коридора

В Литве начались совместные с Польшей учения по обороне Сувалскского коридора

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Литве начались совместные с Польшей полевые учения Brave Griffin 24/II по обороне Сувалскского коридора, об этом сообщило командование литовской армии.

Там уточнили, что в учениях примут участие союзники из США и Португалии, также военные планируют использовать авиационный элемент.

Всего будет задействовано 1500 военнослужащих из литовской бригады «Жемайтия», совместно с партнерами они отработают сценарии обороны Сувалкского коридора, расположенного вдоль польско-литовской границы между Белоруссией и Калининградской областью, по двустороннему «Оршанскому плану».

В начале марта об «Оршанском плане» рассказал советник президента Литвы Кястутис Будрис. Он сообщил, что Вооруженные силы Литвы и Польши в 2022 году подготовили секретный план обороны Сувалкского коридора, который включает в себя меры по реагированию на угрозы в указанном районе и пограничному взаимодействию стран.

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      Марина Совина
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