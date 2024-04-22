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14:26, 22 апреля 2024Забота о себе

Врач призвал некоторых женщин носить каблуки

Врач Симкин: туфли на каблуке до трех-пяти сантиметров могут быть полезны

Фото: Emily Pottiger / Unsplash

Врач-остеопат Дмитрий Симкин заявил, что обувь на каблуке считают вредной для здоровья, хотя иногда каблук может быть даже полезен. Об этом он рассказал в комментарии для издания «Доктор Питер».

Симкин отметил, что для здоровья однозначно вредна обувь на шпильках. А туфли на каблуке до трех-пяти сантиметров не имеют такого негативного влияния на организм. Более того, заверил врач, такая обувь может быть даже полезна.

В частности, он призвал носить такой каблук женщин, которые не могут спокойно подтянуть носки на себя. «У таких людей угол между стопой и голенью тупой или максимум прямой. В этом случае я бы советовал носить небольшой каблук высотой от трех до пяти сантиметров» — объяснил врач.

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Также Симкин обратил внимание на то, что вредной для здоровья может быть и обувь на полностью плоской подошве, например, балетки или кеды. Их постоянное ношение может стать причиной развития плоскостопия и вредить нормальной циркуляции крови в ногах.

Золотой серединой, заверил остеопат, является небольшой перепад между пяткой и носком. Его позволяет достичь обувь с каблуком около трех сантиметров.

Ранее невролог Александр Ткачев назвал способы избавиться от боли в шее. Решить проблему поможет физиотерапия, но в некоторых случаях не обойтись без операции.

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      Алиса Дмитриева
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