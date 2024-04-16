Россиянам назвали эффективные способы избавиться от боли в шее

Невролог Ткачев: от боли в шее поможет избавиться физиотерапия

От боли в шее поможет избавиться физиотерапия, но в некоторых случаях не обойтись без операции, предупредил основатель клиники неврологии и физиотерапии «Клиника Ткачева», невролог Александр Ткачев. Эти и другие эффективные способы лечения распространенной проблемы он назвал в комментарии «Ленте.ру».

Врач объяснил россиянам, что чаще всего боль в шее возникает из-за изнашивания и деформации межпозвонковых дисков и из-за межпозвонковой грыжи, при которой происходит раздражение нервных окончаний. Также проблема может появиться из-за мышечного перенапряжения, травм, воспалений и других заболеваний. «Лечение боли в шее часто включает физиопроцедуры, медикаментозную терапию, а в некоторых случаях — хирургическое вмешательство», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Также для терапии грыжи шейного отдела позвоночника врачи используют метод резорбции — процесс, направленный на уменьшение размеров грыжи или ее полное исчезновение, продолжил Ткачев. Этот подход к лечению заболевания может предотвратить необходимость проведения операции. «Независимо от источника боли в шее, лечение должно носить не только симптоматический характер (снижение боли), но и устранение самой причины», — подытожил невролог.

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