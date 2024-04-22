Выпускникам в российском регионе разрешили сдавать ЕГЭ по желанию

Старовойт: в Курской области выпускникам разрешили сдать ЕГЭ по желанию

В Курской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) правительство поддержало отмену обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Выпускники школ Курской области смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы», — сообщил глава региона.

Старовойт напомнил, что в 2023 году такой порядок итоговой аттестации действовал в новых регионах и в шести муниципалитетах Курской области. В 2024 году это распространится на все школы региона, сообщил губернатор, подчеркнув, что мера коснется 12 тысяч учеников девятых классов и около четырех тысяч одиннадцатиклассников.

Аналогичные изменения в порядке итоговой аттестации для учеников выпускных классов будут действовать в приграничных Брянской и Белгородской областях.

Ранее отменить ЕГЭ и ОГЭ в Госдуме попросили для школьников из затопленных регионов. Как подчеркнула депутат Нина Останина, к ней с такой просьбой обратились педагоги, руководители школ, а также ученики и их родители, которые обеспокоены тем, что подготовка к госэкзаменам нарушена, а дистанционное обучение невозможно из-за отсутствия связи и техники.