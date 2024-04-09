В Госдуме попросили отменить ЕГЭ и ОГЭ для части российских школьников

Депутат ГД Останина попросила отменить ЕГЭ для школьников из затопленных округов

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Общего государственного экзамена (ОГЭ) для школьников из затопленных российских округов. Копия документа от имени главы комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства оказалась в распоряжении РИА Новости.

По словам парламентария, к ней обратились педагоги, руководители школ, а также ученики и их родители, которые обеспокоены тем, что подготовка к госэкзаменам нарушена, а дистанционное обучение невозможно из-за отсутствия связи и техники. Останина подчеркнула, что девятиклассники и одиннадцатиклассники из затопленных территорий должны получить аттестаты.

В связи с этим депутат попросила Кравцова рассмотреть вопрос об утверждении списка школ, расположенных в зонах чрезвычайной ситуации, на учеников которых можно распространить особенности прохождения итоговой аттестации, действующие на приграничных территориях и в вошедших в состав России регионах.

Ранее стало известно, что выпускные госэкзамены разрешили не сдавать школьникам, которые учатся на приграничных территориях Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ученики девятых классов смогут закончить учебу по результатам текущей успеваемости без сдачи ОГЭ, а выпускники 11-х классов получат возможность поступить в вузы по результатам вступительных испытаний и ЕГЭ по выбранному ими предмету.

Начавшееся в России весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, что привело к затоплению тысяч домов и земельных участков. Режим ЧС также действует в Челябинской, Курганской и Тюменской областях.