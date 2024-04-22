Актриса Зендея появилась на премьере фильма в оголяющем тело платье

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея появилась на публике в оголяющем тело наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

27-летнюю знаменитость заметили на премьере фильма «Претенденты» в Лос-Анджелесе. Для мероприятия девушка выбрала нежно-розовое платье с откровенным вырезом под грудью. При этом видно, что пышная юбка и представленный в виде поло верх изделия соединены шнурком. Также Зендея примерила остроносые розовые туфли, оформленные бантами.

Фото: Eric Charbonneau / Getty Images for Amazon MGM Studios

Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемную прическу и дополнили ее розовой лентой.

Ранее Зендея повторила образ теннисистки Серены Уильямс 26-летней давности и вызвала споры в сети. Тогда актриса снялась в черно-белом платье с пышной юбкой и накладными белыми дредами.