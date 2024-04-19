Зендея повторила образ Серены Уильямс 26-летней давности и вызвала споры в сети

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея повторила образ теннисистки Серены Уильямс 26-летней давности и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на снимок звездного стилиста Лоу Роуча, который он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенном кадре запечатлена 27-летняя Зендея в черно-белом платье, оформленном пышной юбкой, с накладными белыми дредами. Известно, что в 1998 году в таком образе позировали сестры Винус и Серена Уильмс для журнала Vogue.

Читатели портала разошлись во мнениях по поводу фотосессии девушки. «Ее стилист слишком старается», «Почему из ее волос торчат сигареты?», «О боже, какой смешной вид», «Мы уже устали от ее образов», «В сестрах Уильямс нет ничего женственного, а Зендея прекрасна», — писали они.

Ранее сообщалось, что Зендея пришла на премьеру фильма «Претенденты», которая состоялась в театре Regency Village в Лос-Анджелесе, и привлекла внимание фотографов. Тогда актриса появилась на красной дорожке в платье бренда Vera Wong, оформленном прозрачным кружевным корсетом и пышной розовой юбкой.