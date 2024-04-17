Зендея пришла на премьеру фильма в платье с прозрачным корсетом

Актриса Зендея пришла на премьеру «Претенденты» в платье с прозрачным корсетом

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея пришла на премьеру фильма «Претенденты», которая состоялась в театре Regency Village в Лос-Анджелесе, и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость появилась на красной дорожке в платье бренда Vera Wong, оформленном прозрачным кружевным корсетом и пышной розовой юбкой. При этом в качестве украшений она выбрала небольшие серьги и сияющее кольцо.

В макияже визажисты решили сделать акцент на естественную красоту артистки, нанеся ей на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ей волосы и уложили их в объемный пучок.

Ранее сообщалось, что Зендея вышла в свет и взволновала фанатов. Тогда на снимках актриса предстала в костюме, который включал в себя жилет и мини-юбку с белыми перьями сзади. Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу кумира.