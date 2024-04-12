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15:56, 12 апреля 2024Ценности

Зендея взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото

Фото: Loredana Sangiuliano / Globallookpress.com

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея вышла в свет и взволновала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

На новых снимках с премьеры фильма «Претенденты» 27-летняя знаменитость предстала в костюме, состоящем из жилета и мини-юбки с белыми перьями сзади. Видно, что сам наряд оформлен красно-голубыми вертикальными полосами. При этом Зендея надела остроносые белые туфли и уложила волосы в высокий хвост.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Мне очень жаль, но у нее не здоровый вес. Возможно, она от природы худая, но среднестатистическая молодая девушка выглядит не так», «Она слишком худая. Это ненормально и чем здесь можно восхищаться?», «Она выглядит измотанной», «Кто-нибудь, покормите ее, пожалуйста», «Похоже, ее плечи принадлежат кому-то другому», — высказывались они.

Ранее Зендея пришла на красную дорожку в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Тогда актриса появилась на премьере фильма «Претенденты» в Риме. Для мероприятия звезда выбрала остроносые туфли и костюм белого цвета бренда Calvin Klein, который состоял из длинной юбки с боковым разрезом и пиджака.

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      Мария Винар
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