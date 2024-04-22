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09:39, 22 апреля 2024Из жизни

Женщина похитила 11-летнюю девочку в попытке сделать ее идеальной женой для сына

В Китае женщина похитила девочку, чтобы вырастить ее идеальной женой для сына

Фото: Annie Spratt / Unsplash

В Китае 27-летний мужчина вместе с матерью похитил 11-летнюю девочку в попытке воспитать ее как «идеальную жену». Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Мать мужчины по фамилии Ян познакомилась с девочкой в деревне городского округа Люпаньшуй, провинция Гуйчжоу. Женщина решила, что юная китаянка может стать хорошей невестой ее сыну. Ян поговорила с отцом девочки и предложила забрать ее к себе в провинцию Юньнань, чтобы вырастить «идеальную жену» для сына. Однако отец отказался.

Тогда Ян пришла идея похитить девочку. Им с сыном удалось увезти ребенка в другую провинцию. Вскоре о похищении стало известно властям. Правоохранители нашли и арестовали Ян, ее сын сдался полиции через несколько дней. Девочка прожила в чужой семье четыре дня. Мать и сына обвинили в похищении ребенка и приговорили к двум годам и семи месяцам тюремного заключения соответственно.

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Раньше в Китае существовала традиция, согласно которой семьи женихов забирали девочек-подростков к себе и воспитывали как будущих жен для сыновей. Несмотря на то что в 1950 году этот обычай был запрещен, некоторые жители сельских районов продолжают следовать ему в настоящее время.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали женщин, которые похитили девочку, вышедшую из дома купить воздушный шар. Женщины признались, что намеревались продать ребенка двум индианкам в пригороде Мумбаи.

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