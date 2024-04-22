Значение взятия под контроль Константиновки российскими военными объяснили

Эксперт Анпилогов: взяв Константиновку, ВС России откроют дорогу на Угледар

Взяв под контроль Новомихайловку в Донецкой Народной республике (ДНР), Вооруженные силы (ВС) России могут начать наступление в районе Константиновки, которое откроет дорогу на Угледар. Так значение населенного пункта в разговоре с изданием «Абzац» объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Если брать линию ближайших [к Новомихайловке] населенных пунктов, то следующий, за который предстоит борьба, — Константиновка. Потому что через нее идет дорога на Угледар, взятие которой подорвет снабжение украинской группировки», — передаются в публикации слова эксперта.

Он добавил, что сражение за Константиновку может привести к обрушению обороны Вооруженных сил Украины у так называемого «Угледарского выступа».

О взятии российскими войсками под контроль Новомихайловки стало известно 22 апреля. Как сообщили в Министерстве обороны, благодаря операции российские войска значительно улучшили свое положение на фронте.