Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:43, 23 апреля 2024Ценности

50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье

50-летняя актриса Кейт Бекинсейл поделилась фото в кружевном нижнем белье

Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке запечатлена 50-летняя звезда «Вспомнить все», позирующая на кресле в ванной комнате. На ней комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и кружевных трусов. Во время съемки она приподняла ноги и продемонстрировала черные открытые туфли, оформленные массивной прозрачной платформой и каблуком.

Кроме того, Бекинсейл сделала себе макияж в стиле smoky eyes и нанесла нюдовую помаду. Вдобавок она собрала волосы в хвост и украсила прическу огромным черным бантом.

В декабре прошлого года Кейт Бекинсейл ответила на критику ее последних изменений во внешности. Тогда актриса разместила снимок, на котором предстала перед камерой в ярко-розовом платье-футляре длины миди и продемонстрировала новую прическу.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна возможная судьба подозреваемой в расправе над Дугиной

      Известный в России стендап-комик узнал в порно свою школу

      Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

      Белый дом признал развитие конфликта на Украине не в пользу Киева

      50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье

      Власти Мексики начали переговоры с Турцией из-за недопуска россиянина на рейс

      Выливший зеленку в урну для голосования россиянин отделался условным сроком

      Дачникам назвали способ увеличить урожайность баклажанов

      ВСУ несколько раз ударили по Курской области

      Раскрыты последствия пандемии для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше