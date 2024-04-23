50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье

50-летняя актриса Кейт Бекинсейл поделилась фото в кружевном нижнем белье

Британская актриса Кейт Бекинсейл поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке запечатлена 50-летняя звезда «Вспомнить все», позирующая на кресле в ванной комнате. На ней комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и кружевных трусов. Во время съемки она приподняла ноги и продемонстрировала черные открытые туфли, оформленные массивной прозрачной платформой и каблуком.

Кроме того, Бекинсейл сделала себе макияж в стиле smoky eyes и нанесла нюдовую помаду. Вдобавок она собрала волосы в хвост и украсила прическу огромным черным бантом.

В декабре прошлого года Кейт Бекинсейл ответила на критику ее последних изменений во внешности. Тогда актриса разместила снимок, на котором предстала перед камерой в ярко-розовом платье-футляре длины миди и продемонстрировала новую прическу.