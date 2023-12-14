Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:44, 14 декабря 2023Ценности

Кейт Бекинсейл ответила на критику ее последних изменений во внешности

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британская актриса Кейт Бекинсейл ответила на критику ее последних изменений во внешности. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала перед камерой в ярко-розовом платье-футляре длины миди и без бретелей. Известно, что упомянутый наряд, стоимость которого составляет 3450 долларов (310 тысяч рублей), принадлежит бренду Raisa Vanessa.

Свой образ звезда «Вспомнить все» дополнила накидкой с перьями и массивными серебряными туфлями на платформе. При этом артистка вновь продемонстрировала свою новую короткую прическу оттенка блонд.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

Один из пользователей сети решил оценить внешность Бекинсейл в комментариях под постом. «Почему такой цвет? Натуральный вам шел намного больше. Позор», — возмутился он.

Актриса, в свою очередь, отреагировала на высказывание подписчика. «Потому что иногда хочется перемен и не слишком беспокоишься о том, что вы оцениваете меня. Тем более, что наши вкусы явно не совпадают, и мы не знаем друг друга», — подытожила Бекинсейл.

Ранее в ноябре Кейт Бекинсейл удивила поклонников новым цветом волос. На размещенных кадрах видно, что Бекинсейл перекрасилась в блондинку и сделала каре.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны» Путин рассказал о главной проблеме с ЧВК

      В НАТО заявили о потере внимания к Украине

      «Газпром» резко нарастил поставки газа в Китай

      Путин дал неожиданный ответ на вопрос о выборе между оливье и селедкой под шубой

      Кейт Бекинсейл ответила на критику ее последних изменений во внешности

      Подарившего российскому мэру беговую дорожку бизнесмена арестовали

      Врач назвала разрушающие зубы продукты

      Нарышкин заявил о неизбежном признании Западом победы России на Украине

      Путин раскрыл объем урожая российского зерна в 2023 году

      Путин пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости