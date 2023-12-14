Кейт Бекинсейл ответила на критику ее последних изменений во внешности

Британская актриса Кейт Бекинсейл ответила на критику ее последних изменений во внешности. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала перед камерой в ярко-розовом платье-футляре длины миди и без бретелей. Известно, что упомянутый наряд, стоимость которого составляет 3450 долларов (310 тысяч рублей), принадлежит бренду Raisa Vanessa.

Свой образ звезда «Вспомнить все» дополнила накидкой с перьями и массивными серебряными туфлями на платформе. При этом артистка вновь продемонстрировала свою новую короткую прическу оттенка блонд.

Один из пользователей сети решил оценить внешность Бекинсейл в комментариях под постом. «Почему такой цвет? Натуральный вам шел намного больше. Позор», — возмутился он.

Актриса, в свою очередь, отреагировала на высказывание подписчика. «Потому что иногда хочется перемен и не слишком беспокоишься о том, что вы оцениваете меня. Тем более, что наши вкусы явно не совпадают, и мы не знаем друг друга», — подытожила Бекинсейл.

Ранее в ноябре Кейт Бекинсейл удивила поклонников новым цветом волос. На размещенных кадрах видно, что Бекинсейл перекрасилась в блондинку и сделала каре.

