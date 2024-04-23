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20:15, 23 апреля 2024Из жизни

Аллигатор парализовал работу военного аэродрома

В США аллигатор заполз под шасси самолета и парализовал работу военной базы

Аллигатор заполз на военно-воздушную базу США и парализовал работу аэродрома. Об этом пишет ABC50.

Случай произошел на авиабазе Макдилл. Под шасси одного из самолетов забрался крупный аллигатор. Военным удалось поймать и проводить хищника к выходу лишь с помощью сотрудников службы по охране природы. Видео с сопротивляющимся аллигатором, которого при помощи веревок пытаются переместить с аэродрома, было выложено на странице базы Макдилл в соцсетях.

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Рептилию отпустили рядом с рекой Хиллсборо, где он обитал до этого. Сотрудники службы по охране природы считают, что на базу аллигатора «выгнал» его более крупный сородич по имени Элвис, который тоже живет в этом районе.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор пробрался в гараж, притаился под верстаком и напугал мужчину. При этом владелец гаража покинул помещение всего на минуту, перед тем как рептилия заползла внутрь.

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      Антонина Черташ
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