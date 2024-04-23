Армения и Азербайджан установили первый пограничный столб

APA: на границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб

На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб в рамках делимитации границы. Об этом сообщает APA со ссылкой на пресс-службу заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как сообщается, пограничный столб был установлен в Тавушской области Армении в ходе уточнения координат на основании геодезических измерений. Конкретное местоположение объекта не уточняется.

«Работы экспертных групп двух стран продолжаются», — заявили в азербайджанском правительстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии у Армении территориальных претензий за пределами международно признанных границ. Он понадеялся, что в результате демаркации целостность Армении будет восстановлена.

