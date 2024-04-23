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15:32, 23 апреля 2024Бывший СССР

Армения и Азербайджан установили первый пограничный столб

APA: на границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

На границе Армении и Азербайджана установлен первый пограничный столб в рамках делимитации границы. Об этом сообщает APA со ссылкой на пресс-службу заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как сообщается, пограничный столб был установлен в Тавушской области Армении в ходе уточнения координат на основании геодезических измерений. Конкретное местоположение объекта не уточняется.

«Работы экспертных групп двух стран продолжаются», — заявили в азербайджанском правительстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии у Армении территориальных претензий за пределами международно признанных границ. Он понадеялся, что в результате демаркации целостность Армении будет восстановлена.

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      Юрий Леонов
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