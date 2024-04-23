Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен перехвачен в небе над российским регионом около 15:20 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. В министерстве отметили, что уничтоженный БПЛА относится к классу беспилотников самолетного типа. Иных подробностей происшествия не приводится.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о еще одной атаке со стороны Украины. Беспилотник спикировал на одно из расположенных неподалеку от границы сел и взорвался. При этом был поврежден коммерческий объект, никто не пострадал.