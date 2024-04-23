Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 23 апреля 2024Россия

Украинский беспилотник взорвался на территории российского села

Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области

Фото: РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Дрон спикировал на территорию села Безлюдовка примерно в девяти километрах от российско-украинской границы и взорвался.

В результате атаки был поврежден фасад коммерческого объекта, сказал Гладков, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на 23 апреля в небе над Белгородом было сбито несколько воздушных целей ВСУ. Перед этим в Белгороде включили сирену ракетной опасности. из-за прилета во двор частного дома были выбиты окна, также получил повреждения фасад здания. Помимо этого, у одной машины оказалось выбито лобовое стекло.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      В Петербурге школьница попала в реанимацию из квартиры с антисанитарией

      Россияне рассказали о планах на майские праздники

      ФСБ предотвратила теракт в Брянске

      После нападения на силовиков в Карачаево-Черкесии пять человек объявили в розыск

      Урганту и Собчак пришлось объясняться с налоговой из-за Блиновской

      Украинский беспилотник взорвался на территории российского села

      Российская модель снялась топлес

      Названы последствия возможного введения льготной ипотеки на «вторичку»

      Российская спортсменка лишилась зарплаты из-за получения нейтрального статуса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше