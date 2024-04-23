Украинский беспилотник взорвался на территории российского села

Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Дрон спикировал на территорию села Безлюдовка примерно в девяти километрах от российско-украинской границы и взорвался.

В результате атаки был поврежден фасад коммерческого объекта, сказал Гладков, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на 23 апреля в небе над Белгородом было сбито несколько воздушных целей ВСУ. Перед этим в Белгороде включили сирену ракетной опасности. из-за прилета во двор частного дома были выбиты окна, также получил повреждения фасад здания. Помимо этого, у одной машины оказалось выбито лобовое стекло.