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00:51, 23 апреля 2024Россия

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом

Фото: Jilbert Ebrahimi / Unsplash

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

«В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля», — уточнил он. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, добавил Гладков.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности. Он призвал местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам. Гладков рекомендовал им укрыться в помещениях со сплошными стенами.

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      Маргарита Пименова
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